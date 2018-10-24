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Генерал-лейтенант ВС США Ходжесс: «Через 15 лет мы будем воевать с Китаем»

Политика

«Это не неизбежно, но есть очень большая вероятность»

Вашингтон, 24 октября 2018, 21:47 — REGNUM  Бывший командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжесс заявил журналистам, что через 15 лет ожидает войны Соединенных Штатов с Китаем, 24 октября передает агентство Associated Press.

«Я думаю, что через 15 лет — это не неизбежно, но есть очень большая вероятность этого — мы будем воевать с Китаем», — заявил Ходжесс.

По словам генерал-лейтенанта, у США просто «нет возможности» иначе справиться с «китайской угрозой».

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Китайско-американские отношения
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