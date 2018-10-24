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Венгрия предлагает Киеву заключить соглашение о защите нацменьшинств

Политика

Главе МИД Украины Павлу Климкину передан проект этого документа

Венгрия предлагает Киеву заключить соглашение о защите нацменьшинств

Будапешт, 24 октября 2018, 21:25 — REGNUM  Венгрия предложила Украине оформить двустороннее соглашение о взаимной защите национальных меньшинств, заявил 24 октября журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, такая инициатива вызвана итогами переговоров в Люксембурге, где венгерская и украинская стороны признали необходимость преодолеть «вызовы» в отношениях Киева и Будапешта.

Петер Сийярто сообщил, что он уже передал главе МИД Украины Павлу Климкину проект этого соглашения и выразил надежду на начало обсуждения этого вопроса в декабре 2018 года в Милане в рамках министерского заседания ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения Венгрии и Украины резко обострились из-за националистической политики Киева и раздачи венгерских паспортов жителям украинского Закарпатья.

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Внешняя политика Венгрии
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