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Путин: На выход США из ДРСМД Россия ответит быстро и эффективно

Политика

Новая гонка вооружений уже близко

Путин: На выход США из ДРСМД Россия ответит быстро и эффективно
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Джузеппе Конте

Москва, 24 октября 2018, 21:11 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва ответит на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности быстро и эффективно. Об этом Путин заявил сегодня, 24 октября, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Журналисты спросили Путина, сможет ли Россия дать ответ на выход США из договора РСМД.

«Отвечая прямо на ваш вопрос, сможем ли мы ответить… Сможем, и это будет очень быстро и эффективно», — ответил президент России.

При этом премьер-министр Италии отметил, что его страна «живет с тревогой» после того, как президент США заявил о намерении ликвидировать ДРСМД, так как речь идёт о ракетах средней и меньшей дальности, а Италия не так уж и далеко от России.

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Ядерное оружие
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