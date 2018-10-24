Принц Мухаммед обещает судить и покарать убийц Джемаля Хашогги

Эр-Рияд, , 21:19 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед пообещал предать суду и наказать убийц журналиста Джемаля Хашогги, 24 октября передает агентство Reuters.

Ранее в ходе саммита в Эр-Рияде кронпринц уже заявил, что убийство Хашогги в Стамбуле является «болью всех саудитов», а для кого-то — поводом «испортить отношения» между Турцией и Саудовской Аравией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 октября президент США Дональд Трамп открыто обвинил принца Мухаммеда в причастности к убийству Хашогги.

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