Профсоюзы ДНР и ЛНР договорились о более тесном сотрудничестве

Луганск, , 21:18 — REGNUM Лидеры профсоюзных объединений Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) Олег Акимов и Максим Паршин обсудили вопросы сотрудничества, сообщает 24 октября «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, представители профсоюзов обсудили вопросы охраны труда и социально-экономической защиты рабочих. По словам Акимова, связи между республиками укрепляются на уровне отраслевых профсоюзов. Так, совместные мероприятия проводят профсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания ЛНР и ДНР, профсоюз работников образования и науки ЛНР и ДНР и так далее.

Напомним, ранее республики договорились об оптимизации железнодорожных перевозок.