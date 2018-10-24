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Профсоюзы ДНР и ЛНР договорились о более тесном сотрудничестве

Политика

В частности, были обсуждены вопросы охраны труда

Луганск, 24 октября 2018, 21:18 — REGNUM  Лидеры профсоюзных объединений Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) Олег Акимов и Максим Паршин обсудили вопросы сотрудничества, сообщает 24 октября «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, представители профсоюзов обсудили вопросы охраны труда и социально-экономической защиты рабочих. По словам Акимова, связи между республиками укрепляются на уровне отраслевых профсоюзов. Так, совместные мероприятия проводят профсоюз работников госучреждений и общественного обслуживания ЛНР и ДНР, профсоюз работников образования и науки ЛНР и ДНР и так далее.

Напомним, ранее республики договорились об оптимизации железнодорожных перевозок.

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Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
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