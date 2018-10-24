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Принц Мухаммед: убийство Хашогги — «боль для всех саудитов»

Политика

«Многие используют это болезненное событие для того, чтобы испортить отношения Саудовской Аравии и Турции»

Принц Мухаммед: убийство Хашогги — «боль для всех саудитов»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Мухаммад бен Сальман

Эр-Рияд, 24 октября 2018, 21:17 — REGNUM  Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед назвал «болью для всех саудитов и всех людей в мире» убийство журналиста Джемаля Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле, 24 октября передает агентство Associated Press.

«Мы знаем, что многие используют это болезненное событие для того, чтобы испортить отношения Саудовской Аравии и Турции. Я хочу сказать им: вы не сможете это сделать», — добавил принц Мухаммед в ходе выступления на экономическом саммите в Эр-Рияде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 октября президент США Дональд Трамп уже заявил, что считает ответственным за убийство Хашогги лично принца Мухаммеда.

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