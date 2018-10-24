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Могерини назвали допустимое число военных кораблей РФ в Азовском море

Политика

«И вдруг этой заразной болезнью заразилась дама по фамилии Могерини»

Могерини назвали допустимое число военных кораблей РФ в Азовском море
Иллюстрация: Минобороны России
Гвардейский ракетный крейсер «Москва»

Москва, 24 октября 2018, 20:58 — REGNUM  Россия может иметь в Азовском море столько кораблей, сколько захочет, заявил 24 октября член Совета Федерации Олег Морозов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Он ответил на заявления европейских политиков, в частности главы дипломатии Европейского союза Федерики Могерини, о «военном усилении» в Азовском и Чёрном морях.

«Россия имеет право иметь в Азовском море столько военных кораблей, сколько она хочет. Либо столько, сколько это будет отрегулировано двусторонними переговорами между нами и Украиной», — сказал он.

Морозов отметил, что Украина своим правом не пользуется и переговоры с РФ постоянно срывает.

«И вдруг этой заразной болезнью заразилась дама по фамилии Могерини», — заметил он.

Член Совфеда также пересказал заявления неназванных западных политиков, что страны НАТО собираются военным путем сдерживать экспансию России.

«Ребята, вы слышите, что вы говорите? Азовское море в этом плане регулируется международным правом, и поэтому там не может быть кораблей НАТО. И второе — связь между Черным и Азовским морем проходит по Керченскому проливу. В военном отношении этот пролив контролирует Россия. Никакие корабли НАТО через этот пролив не пройдут», — заключил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября главный дипломат Евросоюза Федерика Могерини во время выступления в Европарламенте заявила, что Черное море — «европейское» море. Она выступила против «военного усиления» в этом регионе.

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