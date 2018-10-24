Филарет Денисенко — агент Кремля

Марьян Сидорив, , 20:03 — REGNUM

Сразу хочу подчеркнуть, что я ни в коей мере не унижаю достоинства православной паствы, которую в настоящее время окормляет Филарет. Я просто использую формулировку, которую предлагает «Официальное объявление Вселенского Патриархата по украинскому вопросу», принятое на Синоде Константинопольского Патриархата 11 октября (журнал № 17).

Там в третьем пункте записано, что рассматривалась просьба «об апелляции от Филарета Денисенко, Макария Малетича» и «упомянутые выше лица были канонически восстановлены в своем епископском или священническом сане». О восстановлении «в сущем стане», то есть том, в котором Филарет состоял к моменту отлучения от церкви в 1997 году, речи не идет. То есть апеллянт восстановлен в высшей степени священства, в епископском сане.

Но в каком — из «Объявления» не следует. Хотя есть пример Болгарии. Когда Синод Болгарской православной церкви «канонически восстанавливали» в своем лоне лидера «Альтернативного Синода» Иннокентия (Петрова), то сан, присвоенный себе Иннокентием «Софийский митрополит и наместник председатель Святого Синода» был осужден, а Петров был восстановлен в сане простого епископа Крупницкого. А потом отправлен на «церковное послушание» к митрополиту Старой Загоры Галактиону.

Так что с регламентной точки зрения Филарет — это ординарный епископ без кафедры. В первые дни после решения Синода Константинопольского патриархата он, казалось, принял это «карьерное понижение», появляясь на публике без белого патриаршего клобука и с одной панагией, вместо давно привычных двух. То есть, в одеяниях не Патриарха, а, в лучшем случае, Архиепископа.

Но длилась эта «скромность» недолго. 20 октября произошло Заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, где решался вопрос «О титуле предстоятеля». Для предстоятеля церкви отныне полный титул: «Святейший и Блаженнейший (имярек), Архиепископ и Митрополит Киева — матери городов Русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенская Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит». Но это «для своих», для внутреннего пользования.

Для отношений «с другими Поместными Православными Церквами» утверждена иная форма. Звучит она так: «Блаженнейший Архиепископ (имярек), Митрополит Киевский и всей Руси-Украины». То есть, исчезают упоминания о патриаршем сане и священноначалии над двумя Лаврами.

(И в этой связи — короткий исторический экскурс-аналогия. В середине XVII века в Посольском приказе Московского царства служил некий Григорий Котошихин. Авантюристеще тот! В 1663 году он бежал сначала в Польшу, потом в Пруссию и дальше в Швецию. Принят там был хорошо, король Карл XI даже именным указом положил ему совсем немалое жалование — более 5 килограммов серебряных монет (200 риксдалеров). Но укротить темперамент Григорий Карпович не смог, и в 1667 году был обезглавлен в Стокгольме. За убийство мужа своей любовницы Марии де Фаллентины.

Катошихин был блестящим писателем и оставил большое сочинение, традиционно называемой «О России в царствование Алексея Михайловича». И вот там, в третьей главе («О титлах, как которому потентату Московский царь пишетца»), Котошихин задается вопросом: «Для чего царь Московской пишется в християнские государства… «государем Иверские земли, Карталинских и Грузинских царей и Кабардинские земли, Черкаских и Горских князей, и иным многим государствам и землям обладателем», а в бусурманские государства теми титлами не пишется? Что есть тому за причина?». И сам же дает ответ: потому что эти земли «лежат под властию и наболшимпослушенством под Персидцким шахом… А как бы он писался теми титлами всеми, что пишетца в християнские государства, … и на него б за то все бусурманские государства подняли войну».

То есть, если бы персам да туркам из Москвы написали, что царь считает себя властителем Кавказа, то царю было бы мало места).

Синод УПЦ КП явно использует «метод Котошихина» и скромно прячет указание на патриарший сан где-то между «архиепископством» и «архимандритством». Синод можно понять: его не поймут (уже не понимают) Патриарх Антиохийский Иоанн Х и Патриарх Сербский Ириней. Как и те предстоятели канонических церквей, которые взяли на себя смелость называться патриархами (высшим саном в православии) — Болгарии, Кипра, Греции, Албании, Польши, Чехии и Словакии.

Но это так, как историко-методологический анекдот. А вот полный титул не может не вызывать откровенных политических опасений. Именно в части «Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит». Право на распоряжение Киевской и Почаевской Лаврами в решении Синода обосновывается тем, что «в титуле Киевского архиерея исторически отображалось подчинение ему, как священноархимандриту, особенно важные святыни — Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры» (Лавру Почаевскую в титул дописали, видимо сходу и «за компанию»).

И дальше продолжается:

«Например, титул святого Петра (Могилы), отраженный в печатных изданиях времени его правления — «Петръ Могила, милостию Божею Православный Архиепископъ, Митрополитъ киевский, Галицкий и всея России, Экзарха св. Апостольского Трона Константинопольского, Архимандрит св. вел. Лавры Печерскои».

Но ведь это не так! Титул Петра Могилы, отраженный в политической и экономической документации своего времени, звучит:

«С ласки Божьей Архиепископ и Митрополит Киевский Галицкий православный, и Экзарх великого Трона Святейшего Патриарха Константинопольского, воеводич земель Молдавских и прочая, прочая» (1633 год).

Да, в печатных изданиях Лаврской типографии Петр указан как архимандрит (настоятель) монастыря. Но, господа, ведь он и был им. Молодой Петр был избран архимандритом Лавры в 1627 году, и от того, что в 1632 году он стал митрополитом Киевским, он не перестал стоять во главе Киево-Печерской Лавры. Так что как может удивлять упоминание этого сана в изданиях, повторяюсь, Лаврской типографии?

Но такая формулировка титула означает, что «епископ без кафедры» Филарет Денисенко объявляет себя владельцем двух крупнейших монастырей Украины, в настоящее время находящихся во владении Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата). УПЦ (МП) согласия на передачу этого имущества в пользу своих политических соперников не давал, значит это уже даже не попытка, а факт захвата церковной собственности.

Правда тут же вспоминается пятый пункт «Официального объявления»: «Обратиться ко всем вовлеченным сторонам с призывом воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых других насильственных действий и мести, чтобы побеждали мир и любовь Христа». Не прошло и десяти дней от Фанарского синода, а Филарет уже не просит, не предлагает, а заявляет о переходе «церквей, монастырей и другого имущества» в свое распоряжение. И что, теперь остается ждать «насильственных действий и мести»?

И что теперь делать с заявлением президента: «Как только где увидите людей, которые будут призывать взять силой лавру, монастырь или храм, знайте, это — московская агентура». Просто страшно подумать, кем теперь выглядит Филарет и весь Киевский Патриархат с его синодом!

Я сознательно несколько дней выжидал, в ожидании реакции Экуменистического патриархата на решения Синода в Киеве. Публичной реакции не последовало, зато украинский парламент проголосовал за передачу Варфоломею украинской архитектурной жемчужины — Андреевской церкви. Построенной по проекту итальянского архитектора (Барталомео Растрелли) русским архитектором (Иваном Мичуриным) по приказу российской императрицы Елизаветы, дочери Петра I.

Публичной реакции не последовало. А молчание это знак согласия. Значит — как в бессмертном фильме: «Абдулла! Таможня не возражает!»