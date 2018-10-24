Глава Зауралья за день лишился двух замов

Курган, , 19:38 — REGNUM В Курганской области с 1 ноября 2018 по собственному желанию покинет пост исполняющего обязанности заместителя губернатора Курганской области по внешнеэкономическим связям Владимир Зубрин. Преемника у него не будет — должность упраздняется, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Должность вице-губернатора по внешнеэкономическим связям Владимир Зубрин занимал с октября 2014 года. Однако в целях оптимизации органов власти врио губернатора Курганской области Вадим Шумков упразднил должность.

Также сегодня, 24 октября, стало известно об отставке ещё одного и. о. замгубернатора Зауралья — директора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александра Константинова. Он написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы.

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