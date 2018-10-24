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В Пакистане освобожден один из главарей «Талибана»*

Политика

*«Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В Пакистане освобожден один из главарей «Талибана»*
Иван Шилов © ИА REGNUM
Талибы*

Исламабад, 24 октября 2018, 19:30 — REGNUM  В Пакистане освобожден из-под стражи мулла Абдул Гани Барадар — один из главарей радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 24 октября передает агентство Associated Press.

По информации источников AP в пакистанском правительстве, мулла исламистов был освобожден «после переговоров на высоком уровне».

Освобождение одного из главарей боевиков может быть связано с усилиями США по возобновлению переговоров между правительством Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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