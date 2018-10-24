Венгрия профинансирует строительство дорог на Закарпатье

Будапешт, , 19:28 — REGNUM Венгрия готова предоставить кредит в размере $50 млн на строительство дорог на Закарпатье, чтобы восстановить доверие Украины, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает 24 октября УНИАН.

По его словам, помимо финансирования строительства дорог, Венгрия готова продолжить предоставлять детям, которые пострадали от гражданской войны в Донбассе, бесплатные каникулы на озере Веленце. Также Будапешт продолжит финансировать 100 стипендий для украинских студентов, обучающихся в венгерских университетах.

«В интересах Венгрии, чтобы возникший конфликт был урегулирован как можно скорее», — отметил Сийярто.

Напомним, Венгрия обвиняет Украину в ущемлении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Киев же обвинения отвергает.