Гарантия ответного уничтожения США не равна гарантии безопасности России

Москва, , 19:21 — REGNUM Рассуждения автора статьи о гарантированных способах уничтожения США, опубликованной в «Военно-промышленном курьере», не вызывают никаких вопросов к ее военно-техническому содержанию. Автор, Константин Сивков, безупречно описал сложившуюся военно-политическую ситуацию в мире и привел в обоснование своей точки зрения многочисленные примеры, основанные на фактах, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Ранее военный эксперт, президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков в издании «Военно-промышленный курьер» написал, что количественная победа в ядерной гонке не нужна России для предотвращения агрессии Запада. Достаточно ядерных ударов по опасным зонам на территории США.

Но кое в чём с ним нельзя согласиться. По моему скромному разумению, статья посвящена не столько описанию методов гарантированного уничтожения США, сколько описанию схемы нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

Вкратце точка зрения автора такова: Северная Корея продемонстрировала свою относительно скромную ядерную дубину, и этого хватило для отрезвления США и перехода к нормальному дипломатическому диалогу. Поэтому для возврата «нормальных» отношений с Вашингтоном, откровенно выбравшим путь эскалации военного противостояния, Москва должна доказать свою способность при любых условиях превратить территорию США в океанский пролив имени Сталина.

Для этого прекрасно подходят ядерные удары по критически опасным геофизическим зонам Северной Америки типа Йеллоустоунского супервулкана и разломов тихоокеанского побережья. В качестве дополнительного примера автор привел и опыт СССР, сумевшего свести ядерную гонку к переговорам и мирному сосуществованию.

С этой точкой зрения согласиться нельзя. И вот почему. Во-первых, адекватные специалисты в США всё-таки есть, и им прекрасно известно, что такое ответный ядерный удар России. В этой сфере доказывать ничего не нужно, надо «всего лишь» сохранять невозможность нейтрализации этого удара.

В данный момент это достигнуто, что будет дальше — загадывать тяжело в силу разнообразных причин. Надо отдать должное, Константин Сивков это указывает и подчеркивает, что ведет речь исключительно о нейтрализации угрозы ядерной войны, напоминая о войнах другого типа, в том числе и «невоенных».

Тем не менее его версия о том, что это заставит Запад прекратить давление на Россию и сесть за стол переговоров — крайне спорна.

«Будь у нашей страны оружие гарантированного уничтожения Запада, имей мы действительно национальную элиту, собственность которой, родня и потомки живут, учатся и работают в России, никогда никакой агрессор не посмел бы даже заикнуться», — пишет автор, и в этом с ним будет спорить только конченый идиот или откровенный вредитель.

Главная причина санкционной и информационной войны Запада против России заключается в том, что Запад считает эту войну результативной и ждет победы в ней. Очередной победы, как над Советским Союзом в 80-е и 90-е годы ХХ века. И эта уверенность основана именно на двусмысленности нынешней российской элиты. Зачем рисковать прямым военным столкновением, если рано или поздно предатели сделают свое дело? Нужно всего лишь подождать.

Суть западного взгляда на окружающий мир можно описать старинной пословицей: «Викинг торгует там, где не может грабить». Стоит добавить, что в процессе торговли он всё равно ждет того момента, когда грабить будет можно опять. А грабить в наше время можно такими методами, что жертва вообще не понимает того, что является жертвой.

И даже если часть российской элиты тоже считает себя такими викингами, то им стоит вспомнить, что эти веселые ребята абсолютно не брезговали кровью и имуществом своих коллег по опасному ремеслу.

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