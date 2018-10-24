«Партия Дела»: правительство продолжает безумную экономическую политику

Москва, , 19:33 — REGNUM Власти РФ проводят политику, которая заключается в том, чтобы не реагировать на запросы общества, а подавлять их. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 24 октября заявил председатель федерального совета «Партии Дела» Константин Бабкин, выступая на форуме «Экономика. Политика. Общество. Что делать?».

«Наша идеология проста и понятна: нам нужна устремлённая вперёд держава, и для этого мы хотим видеть справедливо устроенное общество с работающими социальными лифтами, — заявил Бабкин. — Нам обязательно нужны свобода и демократия в РФ, и страна должна двигаться вперёд на основе развития реального сектора экономики и высоких технологий».

Бабкин отметил, что такая идеология пользуется всё большей популярностью в обществе.

«Если я раньше, несколько лет назад, открывал газету или слушал выступление любого из министров, то у меня складывалось впечатление, что мы с чиновниками и с маститыми журналистами живём в разных мирах, — признался лидер партии. — Сейчас этот эффект тоже есть, но выражен он теперь гораздо слабее. Всё больше в разных ветвях власти и разных слоях общества появляется разумных людей. Наша с вами заслуга в том, что мы открыли глаза сотням тысяч людей и дали им почувствовать, что у них сотни, тысячи и миллионы единомышленников».

Развивая эту мысль, Константин Бабкин сообщил, что вступление России в ВТО, повышение налогов, повышение цен на бензин, накопление стабфондов, вкладывание денег не в проектное развитие, а в основном в имиджевые проекты в глазах людей выглядит очень странным и вызывает критику и отторжение.

«Мы вывели понимание общества на новый уровень, и сегодня такие инициативы власти, как повышение налогов, вызывают волны отторжения в обществе и не проходят с такой лёгкостью, как раньше, — добавил Бабкин. — Выступления Кудрина, Набиуллиной, других неколебимых глашатаев рыночного фундаментализма вызывают в народе в основном негативный отклик. Но они продолжают своё либеральное безумие».

Более того, как считает Бабкин, рекордный профицит бюджета и при этом очередное масштабное повышение налогов, инициативы по закрытию математических школ, смягчение санкционного режима путём сдачи Крыма и Донбасса отталкивают общество от так называемых либералов.

«При этом странна позиция власти, точнее, той её ветви, которая отвечает за внутреннюю политику, — заметил лидер партии и добавил, что опыт участия «Партии Дела» в избирательных кампаниях показал: даже пятиминутной беседы с неангажированным человеком оказывается достаточно для того, чтобы он высказал свою полную поддержку идеям, которые продвигает партия.

«При этом у нас остаётся два оппонента, — признался Бабкин. — Первый — это апатия и неверие людей в то, что можно изменить. А второй — это то, что мы с вами люди дела, мы трудимся на своих рабочих местах и в этом наша уязвимость, так как мы вынуждены взаимодействовать с властью, которая таким образом получает огромные рычаги влияния на нас с вами».

Одновременно с этим «Партия Дела» постоянно сталкивается с противодействием действующих властей, которые, как считает секретарь федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин, хотя и говорят с высоких трибун про необходимость появления конструктивной оппозиции и проведения честных выборов, на деле этому всячески препятствуют.

«Наша партия три раза выходила на региональные выборы и была три раза до них не допущена по самым экзотическим основаниям, — рассказал Лапушкин. — Первый раз это были выборы в Костромскую областную думу в 2015 году. Тогда ещё до подачи необходимых для регистрации партийного списка трёх тысяч подписей в избирательную комиссию Костромской области та приняла официальное решение о тотальной проверке 100% собранных нами подписей. У других избирательных объединений (а их выдвинулось в общей сложности 18) проверке подверглись лишь 20%».

Получить объяснения от избирательной комиссии, по словам Лапушкина, «Партия Дела» так и не смогла.

«В ходе проверки часть подписей, превышающая необходимые 10%, была забракована, — сообщил секретарь федерального совета «Партии Дела». — При обжаловании этого решения в Верховном суде РФ мы в качестве доказательства предоставили собственноручно написанные и нотариально заверенные заявления граждан, в которых говорилось, что они собственноручно ставили подписи на подписном листе. На это нам было заявлено: неизвестно, при каких обстоятельствах получены эти заявления. Это ставит под вопрос сам институт нотариата как таковой».

В этой связи Лапушкин подчеркнул, что все три тысячи подписей перед подачей в избирком проверялись сертифицированным экспертом — криминалистом-графологом и об их исследовании был составлен официальный акт независимой судебной экспертизы, подтверждающей их подлинность.

«В 2017 году мы выдвинули партийный список в Сахалинскую думу, где у партии было право выдвижения без сбора подписей, — продолжил Лапушкин. — Нам отказали в регистрации на основании того, что протокол партийной конференции был якобы сфальсифицирован. Основанием для этого стали полученные в ходе доследственной проверки заявления, отпечатанные под копирку, то есть абсолютно одинаковые, с пустыми графами для вписывания фамилий, в которых несколько членов местных отделений под давлением (потому что, когда к вам сотрудники полиции приходят в шесть утра и вас забирают в отделение, вы подпишете всё что угодно) якобы признались в том, что делегаты на партийную конференцию не направлялись».

Верховный суд РФ, по словам Лапушкина, принял эти заявления как основные доказательства, создав таким образом новую судебную практику.

«Для неспециалистов поясню — в ходе доследственных проверок получаются так называемые «объяснения», — сказал он. — То есть человек за эти объяснения не несёт никакой ответственности. Он не предупреждается о даче ложных показаний. Вы можете заявить всё что угодно и не нести за это никакой ответственности».

В избирательном цикле 2018 года «Партия Дела» выдвигалась, как рассказал Лапушкин, в законодательное собрание Забайкальского края, где им отказали даже в заверении списка.

«Избирательная комиссии Забайкальского края привела следующие основания для отказа: председатель федерального совета партии Бабкин Константин Анатольевич не имел права подписывать справки о членстве в партии, копии документов, которые представлены в избирательную комиссию, должны были быть заверены не одним, а сразу всеми уполномоченными представителями избирательного объединения в количестве пяти человек, а нотариальная доверенность не содержала оттиска печати регионального отделения партии, — рассказал соратник Константина Бабкина. — То есть все необходимые печати стояли, а именно «оттиска» не было. Разъяснения избирательной комиссии, что они подразумевают под словом «оттиск», нам, к сожалению, получить не удалось. В связи с этим мы обратились в Забайкальский краевой суд, который отменил странные решения избиркома и обратил решения суда к немедленному исполнению. В ответ на это избирательная комиссия принимает новое постановление об отказе в заверении партийного списка, основанное на «признании ошибочным мнения Забайкальского краевого суда».

Объясняя причины такого положения дел, Лапушкин заявил, что «Партия Дела» выступает за смену экономического курса, новую индустриализацию, опору на собственные силы и отстаивание интересов человека труда.

«Мы были инициаторами рассмотрения в Конституционном суде вопроса о законности вступления нашей страны в ВТО, с последствиями чего наше правительство сейчас «героически» борется, — сказал Лапушкин. — «Партия Дела» переносит вопросы экономической политики в плоскость политики публичной. На выборы идут представители реального сектора экономики. Идут ставить конкретные вопросы, а не обсуждать, что там у соседей или что в Twitter написал Трамп».

Член федерального совета «Партии Дела», генеральный директор компании RALF RINGER Андрей Бережной в свою очередь констатировал, что экономика России находится на грани большой катастрофы, когда отступать или ждать времени нет. По его мнению, одним из ключевых драйверов роста нашей экономики прежде было перераспределение нефтяных доходов через бюджет и потребительскую активность граждан.

«Этот драйвер исчерпал себя, — уверен Бережной. — У людей нет денег потреблять что-либо. Отсюда вопрос: как развивать производство, если нет спроса? Наш рынок заполнен импортными товарами и открыт настежь. Внутреннее производство — это основной источник роста. Для того чтобы экономика страны росла, страна должна больше производить. Чем она больше производит простых вещей, тем больше у неё шансов начать производить сложные вещи. По-другому никак. Когда рынок открыт настежь и при этом наше внутреннее производство лишено экспортных возможностей, источник роста внутреннего производства совершенно непонятен».

Рецепт решения этой проблемы, по словам Бережного, находится в экономической программе «Партии Дела», заявляющей о необходимости здорового протекционизма, развитии внутреннего производства через инвестиции и защите внутреннего рынка.

Посетил Форум и уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов, который заявил, что демократические институты в РФ реально заработают, когда с развитием экономики и частной инициативы в РФ будет создаваться самостоятельный средний класс.

«Сегодня у нас неплохое законодательство, но оно не работает и висит в воздухе, — признался Титов. — Должен быть спрос на демократические институты. Он будет тогда, когда появится мощный средний класс, основанный на мощной экономике страны».

Гораздо более категорично о ситуации в стране высказался директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин.

«Отечество в опасности, — категорично заявил он. — Оно в том состоянии, когда ещё немного, и нас просто не станет. Мы находимся в ситуации, когда мародёры и манипуляторы захватили власть и манипулируют нами. Вот и всё. Ни у кого в этой ситуации никаких шансов нет. Если мы не объединимся на одной платформе, страны скоро не станет. Власть не понимает, куда нас ведёт».

Со стороны военных экспертов выступил член генерального совета «Партии Дела», генерал-полковник Леонид Ивашов.

«Что мы имеем сегодня? — поинтересовался он. — Мы имеем приватизированное государство, все институты которого работают на обеспечение прибылей и безопасности примерно 1% населения — сверхбогатых людей и транснациональных корпораций. Частная корпорация под названием Российская Федерация активно, как любая частная структура, освобождается от непрофильных и неприбыльных активов в лице пенсионеров, образования, науки и культуры и вообще населения здорового и грамотного».

Ивашов указал на то, что даже такая сфера, как система образования и воспитания, являющаяся фундаментом безопасности и развития, отнесена в категорию услуг и приравнена к химчистке.

«То же самое происходит с наукой и высокими технологиями, — констатировал Ивашов. — Недавно господин Греф выступил против математических школ. И это говорит человек, который проталкивает сегодня всеслышащую и всевидящую цифровую экономику».

Другой участник Форума — директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, рассуждая о причинах той социально-экономической политики, которую проводит правительство РФ, предположил, что её целью является уничтожение российского государства.

«Налоговый манёвр, который задирает цену на бензин до небес и будет задирать дальше и который уже сделал значительную часть нефтепереработки убыточной, можно объяснить какими-то там предрассудками, но есть две вещи, которые никакими логическими соображениями объяснить нельзя, — сказал Делягин. — Это повышение НДС в условиях, когда федеральный бюджет захлёбывается от денег. Ситуация, когда федеральный бюджет захлёбывается от денег и вдруг ни с того ни с сего НДС повышается, — это такой маркер, который показывает, что экономика здесь ни при чём. Это действие политическое. Смыслом существования действующего государства является самоуничтожение. Смысл реформ в том, чтобы довести людей до состояния, при котором им, как на Украине конца 2013 года, не будет жалко ни себя, ни своих детей и чтобы они снесли это государство. Другого смысла в социально-экономической политике не существует».

Выступивший после Делягина председатель Общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко, в свою очередь, раскритиковал официальную пропаганду, которая изображает положение дел в стране в исключительно радужных тонах.

«Дело в том, что та «положительная» информация о наших достижениях в два уха уже не вмещается, — пошутил он. — Федеральный сельсовет организовал экспедицию по территории РФ. Мы проехали 20 сёл и деревень с населением от 150 до 1500 человек. В 11 сёлах и деревнях ни одного рабочего производственного места. Ни одного! Курганская область, Орловская область — статистика показывает, что там на одно производственное место приходится семь бюджетных. Один человек платит налоги, и семь оттуда получают зарплату».

Ещё более угрожающей статистикой поделился член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский.

«Валютно-финансовый кризис в РФ перерастает в кризис общественно-политического типа, — заявил он. — Есть 95% трудового большинства, которые властью воспринимаются как некая дойная корова, которую можно всё меньше кормить, чаще пинать, бить и доить, и 1% избранного населения, которое контролирует порядка 57% всей собственности в стране. При этом тот факт, что российские власти в 11 регионах за последние полтора месяца сняли губернаторов и занимаются имитацией бурной деятельности, тоже о многом говорит. Власть испугалась населения. Пресловутая вертикаль постепенно сыпется».

Жуковский также обратил внимание на то, что в РФ в августе — сентябре возобновилось падение реальных располагаемых доходов населения.

«Инфляция ускорилась с 2,2% до 3,5%, — сказал он. — Очевидно, что реальные темпы роста цен как минимум 8−10%. Поэтому реальные масштабы падения уровня жизни населения не полтора процента, как рассказывает Росстат. Одновременно мы видим падение в сельском хозяйстве и затяжной инвестиционный кризис. Что делают власти, чтобы оживить экономику? Проводят антисоциальные реформы и закручивают гайки. Повышение НДС на 2 процентных пункта только в 2019 году дополнительно [означает, что] из карманов граждан страны изымут около 640 млрд рублей».

Также Жуковский подчеркнул, что до 2024 суммарно «мы все» потеряем около 4 трлн рублей.

В заключение напомним, что форум «Экономика. Политика. Общество. Что делать?» состоялся 24 октября в Москве и был организован «Партией Дела» — партией, которая на данный момент имеет региональные представительства в 60 субъектах Российской Федерации, в том числе в двух федеральных столицах Москве и Санкт-Петербурге, а также на Крымском полуострове. Отметим также, что партия была учреждена 31 октября 2012 года на учредительном съезде в Москве, а официально зарегистрирована 14 декабря 2012 года.