Китай настаивает на расширении масштабов гуманитарной помощи Йемену

Пекин, , 19:06 — REGNUM Постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй в ходе открытых дебатов в Совете Безопасности привлек внимание мирового сообщества к ужесточению гуманитарного кризиса в Йемене, который разразился на фоне активизации военных столкновений в ряде регионов страны, сообщает 24 октября Синьхуа.

Китайский дипломат отметил, что несмотря на оказываемую помощь со стороны международных организаций, экономическая и социальная ситуация в Йемене постоянно ухудшается. Наблюдается резкий рост цен на продукты питания, топливо и другие товары первой необходимости, возникла угроза голода, ухудшается доступность общественных услуг, прежде всего медицинских, разрушается инфраструктура.

В связи с этим КНР выдвинула три основных предложения по выходу из гуманитарного кризиса. Прежде всего, побудить стороны конфликта к улучшению гуманитарной ситуации, а также увеличить объемы помощи, в первую очередь продовольствием и медикаментами, и заняться продвижением политического урегулирования.

Отмечая роль Китая в помощи Йемену, Ма Чжаосюй подчеркнул, что только в июле текущего года, на заседании форума китайско-арабского сотрудничества, КНР в одностороннем порядке объявила о принятии ряда мер по облегчению положения мирного населения в зоне конфликта.