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Новый мэр Дербента сделал первое назначение

Политика

Хизри Абакаров назначил себе заместителя

Дербент, Дагестан, 24 октября 2018, 18:57 — REGNUM  Временно исполняющим заместителя мэра Дербента назначен Дмитрий Логвинов. Указ об этом был подписан мэром города Хизри Абакаровым 24 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации муниципалитета.

В послужном списке Логвинова имеются годы работы на управленческих должностях, в том числе заместителем генерального директора по экономике и финансам теплоэнергетической компании Министерства обороны России, заместителем руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка при правительстве РФ и некоторые другие.

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Напомним, Хизри Абакаров был избран мэром города Дербента 16 октября 2018 года. За него проголосовали единогласно все 35 депутатов городского собрания.

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