Среда, 24 Октября 2018 года
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База США в Эт-Танф используется против иранского присутствия в Сирии

Политика

Данный военный объект является важной частью антииранской повестки США в регионе

База США в Эт-Танф используется против иранского присутствия в Сирии
Program Executive Office Soldier
Американские военные в Сирии

Дамаск, 24 октября 2018, 18:55 — REGNUM  Новостной ресурс Al-Masdar News посвятил материал американской военной базе в районе Эт-Танф в Сирии. База находится недалеко от иорданской границы. Вокруг базы в радиусе 55 километров установлена запретная зона.

По официальной версии Вашингтона данный военный объект предназначен для пресечения деятельности террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако на самом деле, как пишет издание, эта военная база является важной частью антииранской повестки США в регионе.

В своем интервью NBC News генерал Джозеф Вотел, командующий Центрального командования ВС США, объяснил, что база в Эт-Танф является стратегически важным объектом, который помогает Вашингтону противостоять «влиянию Ирана» в Сирии. Далее он пояснил, что ВС США в этом регионе не решают вопросы противодействия иранской миссии, а выполняют миссию по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако далее он подчеркнул, что американское присутствие в этом месте оказывает влияние и на действия Ирана и проиранских сил, ограничивает их свободу действий.

Сирия и Россия неоднократно заявляли, что страны, которые находятся на сирийской территории без разрешения законного правительства, должны вывести свои воинские контингенты.

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Война в Сирии
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