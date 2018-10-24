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Запорожские власти и духовенство заявили о недопустимости провокаций

Политика

Соответствующее заявление было подписано силовиками, политиками, священниками и представителями профсоюзов

Запорожье, Украина, 24 октября 2018, 19:26 — REGNUM  Запорожский Совет религиозных организаций подписал совместное обращение, в котором представители разных конфессий призвали воздержаться от провокаций на религиозной почве, сообщает 24 октября УНИАН.

По словам главы Запорожской областной администрации Константина Брыля, полиция будет пресекать любые провокации и «недоразумения» по отношению к любой конфессии. Заявление Совета религиозных организаций подписали представители духовенства, профсоюзов, силовых ведомств и политических организаций.

Напомним, на фоне поддержки киевской хунты Константинополем на Украине все громче звучат заявления о передаче церквей и имущества УПЦ Московского патриархата (МП) организации «Киевский патриархат» или властям. Так, ранее минкульт Украины распорядился провести инвентаризацию всех историко-культурных ценностей на территории УПЦ МП и принадлежащих минкульту Украины.

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Религиозные конфликты на Украине
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