Помпео потребовал от саудитов «полной ясности» по делу Хашогги

Вашингтон, , 19:09 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от властей Саудовской Аравии «полной ясности» по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, 24 октября передает агентство Reuters.

«Мы уже видим шаги Саудовской Аравии, отражающие их ответственное отношение к делу, но мы не будем удовлетворены, пока не будет полной ясности в отношении того, что произошло», — говорится в заявлении Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 октября президент США Дональд Трамп уже заявил, что считает кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда ответственным за убийство Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле.

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