Безработица в Техасе — самая низкая за всю историю. Кого благодарят?

Остин, США, , 18:27 — REGNUM Безработица в Техасе снизилась до рекордных показателей за всю историю наблюдений, пишет в твиттере конгрессмен от этого штата Кевин Брэди. Политик таким образом поддерживает вчерашнее заявление Дональда Трампа о лучшем в истории состоянии американской экономики.

«Рабочих мест стало больше, зарплаты — выше из-за налоговых льгот благодаря республиканцам, менее болезненной бюрократии и поддержки Белым домом и Конгрессом американской энергии», — пишет конгрессмен.

Через сайт Конгресса США Брэди также выступил с заявлением по поводу намерения Трампа продолжить налоговые послабления для среднего класса, в котором говорит:

«Трамп верит: американские семьи заслуживают оставлять себе больше из того, ради чего они работают. Мы согласны. В конце концов, это ваши деньги, а не вашингтонские».

Напомним, ранее Трамп похвастался, что в настоящее время состояние американской экономики является «лучшим в истории», на что Барак Обама напомнил ему: к тому моменту, как предшественник Трампа покинул Белый дом, в стране «уже начала повышаться зарплата». Трамп также предложил снизить на 10% подоходный налог для людей со средним доходом, подчеркивая, что речь идет не о бизнесе, а именно об обычных американцах.