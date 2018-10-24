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Израиль нанес авиаудар по сектору Газа из-за запуска воздушных шаров

Политика

Военные Израиля утверждают, что ударили по военной позиции ХАМАС

Израиль нанес авиаудар по сектору Газа из-за запуска воздушных шаров
Иллюстрация: Defence.gov
Израильские ВВС

Иерусалим, 24 октября 2018, 18:21 — REGNUM  Израильские военные нанесли удары с воздуха по посту боевиков группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщает 24 октября пресс-сслужба армии обороны Израиля.

Военные утверждают, что атаковали пост в ответ на запуск из этого района воздушных шаров с поджигательными устройствами.

«Летательный аппарат атаковал военную позицию ХАМАС в южной части сектора Газа. Атака была произведена в ответ на запуск из этого района воздушных шаров с горящими предметами в сторону Израиля», — указано в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка шести месяцев не утихают столкновения палестинцев и израильских силовиков. В секторе Газа эти акции получили название «Великий марш возвращения».

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