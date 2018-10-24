Санкции РФ вынуждают Украину активно переориентироваться на Запад — эксперт

Киев, , 18:05 — REGNUM «Кремль «отказывается от поглощения» украинского государства. Россия выстраивает противостояние с Украиной как с независимым государством». Об этом написал на своей странице в Фейсбуке главред издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов, комментируя ввод Кремлем нового пакета санкций против Украины.

«…санкции РФ против Украины означают постройку непреодолимого в перспективе барьера, который будет все выше и выше. «Гибридная» войны нацелена на поглощение Украины, а санкции — это отторжение. Россия отказывается от поглощения Украины и начинает выстраивать противостояние с нами как с независимым государством. Да! Это полностью отвечает целям украинской политики. Значит, мы выстояли в тяжелейшей борьбе», — считает Бутусов.

Эксперт считает, что ввод новых санкций делает процесс разрыва экономических связей между Украиной и Россией «максимально масштабным».

«Разрыв многих существующих экономических связей, и блокада новых проектов экономической кооперации Украины и РФ. Теперь риски очень высоки, и наш бизнес продолжит сворачивание активности в РФ, все более активным станет переориентирование на Запад и Европу. Украинская экономика с трудом отрывается от РФ, и разрыв связей по инициативе РФ делает этот процесс максимально масштабным. Составление списков физических лиц, которые действуют против интересов РФ — это сразу позволит определить, кто сделал достаточно, чтобы считаться настоящим врагом кремлевского мира. Украинские политики-патриоты теперь получат важную строку в биографии — был ли под российскими санкциями?» — добавил Бутусов.

Он прогнозирует, что из-за действий Кремля на Украине расширится число антироссийских политиков.

«Составление списков нежелательных лиц приведет к ответным мерам со стороны Украины. Общество поймет, что Россия не хочет быть партнером Украины, что РФ нацелена на конфликт. Таким образом, круг активных антироссийских политиков будет расширяться», — подытожил Бутусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что очередные санкции в отношении Украины заблокируют украинские активы на территории РФ и введут запрет на вывод финансовых капиталов.

«Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть о запрете вывоза капитала», — рассказал Медведев.

По его словам, санкции коснутся большого числа граждан Украины.

«Предложения по указу (президента РФ) будут подготовлены в самое короткое время. Я уже имею версию нескольких постановлений правительства. Эти постановления, естественно, отражают смысл указа. Они заключаются в том, что санкции вводятся в отношении лиц, которые наносят вред интересам Российской Федерации», — добавил Медведев.

Премьер-министр России также отметил, что Кремль может запретить поставку на территорию России ряд украинских товаров. В то же время Медведев не уточнил, какие именно товары могут попасть под запрет.