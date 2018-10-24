Секретная служба США перехватила посылку с бомбой, отправленную в Белый дом

Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Сотрудники Секретной службы США перехватили посылку со взрывным устройством, направленную в Белый дом, передаёт телеканал CNN.

По заявлению властей, в пакете находилось самодельное взрывное устройство, похожее на те, что ранее также были перехвачены Секретной службой.

Напомним, 22 октября посылка с бомбой поступила миллиардеру Джорджу Соросу. Сегодня стало известно об аналогичных посылках экс-президенту Бараку Обаме и Биллу и Хиллари Клинтон.

В редакции телеканала CNN также был обнаружен подозрительный пакет, в связи с чем в здании проведена эвакуация.

В результате этих эпизодов никто не пострадал. Комментариев о возможном отправителе посылок от представителей властей до настоящего времени не поступало.