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Секретная служба США перехватила посылку с бомбой, отправленную в Белый дом

Политика

Ранее посылки со взрывными устройствами поступили Джорджу Соросу и экс-президентам США Обаме и Клинтону

Вашингтон, 24 октября 2018, 17:57 — REGNUM  Сотрудники Секретной службы США перехватили посылку со взрывным устройством, направленную в Белый дом, передаёт телеканал CNN.

По заявлению властей, в пакете находилось самодельное взрывное устройство, похожее на те, что ранее также были перехвачены Секретной службой.

Напомним, 22 октября посылка с бомбой поступила миллиардеру Джорджу Соросу. Сегодня стало известно об аналогичных посылках экс-президенту Бараку Обаме и Биллу и Хиллари Клинтон.

В редакции телеканала CNN также был обнаружен подозрительный пакет, в связи с чем в здании проведена эвакуация.

В результате этих эпизодов никто не пострадал. Комментариев о возможном отправителе посылок от представителей властей до настоящего времени не поступало.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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