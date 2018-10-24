Афганские войска убили гражданских в ходе операции в провинции Нангархар

Джелалабад, Афганистан, , 18:09 — REGNUM Афганские войска убили 14 человек в ходе операции против исламистов в провинции Нангархар, 24 октября передает агентство Reuters.

По словам местных жителей, все убитые являлись мирными гражданами, среди них есть женщины и дети. Жители в знак протеста перекрыли шоссе Джелалабад — Торхам. Погибших разместили в палатках прямо на дороге.

Губернатор провинции Нангархар Атаулла Ходжани подтвердил гибель 14 человек в ходе рейда военных, однако отказался отвечать на вопрос, являлись ли погибшие исламистами.

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