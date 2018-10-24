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Трамп обвинил принца Мухаммеда в убийстве Хашогги

Политика

«Вообще, это принц работает на этом уровне»

Вашингтон, 24 октября 2018, 18:08 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп «хочет верить», что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед не причастен к убийству журналиста Джемаля Хашогги, но склоняется к тому, что «это он», 24 октября передает агентство Reuters.

«Вообще, это принц работает на этом уровне. Он управляет происходящим на этом уровне, и если кто-то отвечает, то это он», — заявил Трап журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, Хашогги пытали и убили 3 октября в саудовском консульстве в Стамбуле. Трамп ранее обещал ввести санкции против Саудовской Аравии в случае, если к преступлению причастны представители королевской семьи.

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