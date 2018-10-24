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Правительство Италии будет поддерживать компании, работающие с Россией

Политика

Владимир Путин и Джузеппе Конте отметили значимость взаимодействия двух стран в экономике

Москва, 24 октября 2018, 17:27 — REGNUM  Правительство Италии будет оказывать поддержку тем итальянским компаниям, которые собираются работать на российском рынке и укреплять взаимодействие с Россией, заявил в среду, 24 октября, в Москве во время встречи лидеров России и Италии с представителями бизнеса двух стран премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Италия готова участвовать в новых совместных проектах развития вместе с Россией, отметил Конте.

Оба лидера, и Конте, и Владимир Путин, в своих выступлениях отметили значимость взаимодействия двух стран в экономике. Особое место занимают совместные проекты в сфере энергетики, отметили лидеры двух стран.

Путин заявил, что в последние полтора года товарооборот между двумя странами растет, и выразил надежду, что этот процесс продолжится, а товарооборот вернется к докризисным (до момента введения санкций) показателям.

В программе визита премьер-министра Италии в Москву — встречи с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, итальянскими и российскими предпринимателями, а также совместный с президентом России просмотр нового фильма Андрея Кончаловского.

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Российско-итальянские отношения
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