Правительство Италии будет поддерживать компании, работающие с Россией

Москва, , 17:27 — REGNUM Правительство Италии будет оказывать поддержку тем итальянским компаниям, которые собираются работать на российском рынке и укреплять взаимодействие с Россией, заявил в среду, 24 октября, в Москве во время встречи лидеров России и Италии с представителями бизнеса двух стран премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Италия готова участвовать в новых совместных проектах развития вместе с Россией, отметил Конте.

Оба лидера, и Конте, и Владимир Путин, в своих выступлениях отметили значимость взаимодействия двух стран в экономике. Особое место занимают совместные проекты в сфере энергетики, отметили лидеры двух стран.

Путин заявил, что в последние полтора года товарооборот между двумя странами растет, и выразил надежду, что этот процесс продолжится, а товарооборот вернется к докризисным (до момента введения санкций) показателям.

В программе визита премьер-министра Италии в Москву — встречи с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, итальянскими и российскими предпринимателями, а также совместный с президентом России просмотр нового фильма Андрея Кончаловского.

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