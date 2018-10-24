Дело украинского политзаключенного Павла Волкова рассмотрят 25 октября

Запорожье, Украина, , 18:07 — REGNUM В Запорожье 25 октября суд рассмотрит продление ареста журналисту Павлу Волкову, которому инкриминируют «посягательство на территориальную целостность Украины» и «пособничество террористам», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рассмотрение продления незаконного ареста журналиста должно было состояться месяц назад, 25 сентября, во время которого защита Волкова планировала перейти к дебатам, так как большинство «доказательств» украинских прокуроров были признаны недопустимыми.

Однако в последний момент было заявлено, что один из членов судебной коллегии якобы сломал ногу, в связи с чем заседание было перенесено на месяц, а предстоящие как минимум семь заседаний были отменены.

По словам гражданской жены Волкова Валерии, судебная коллегия решила заменить судью, сломавшего ногу, и провести заседание 25 октября в 10:00.

Напомним, журналист Павел Волков был арестован 27 сентября 2017 года в Запорожье за то, что якобы «помогал террористам» и «посягал на территориальную целостность Украины», а по факту — за свою профессиональную журналистскую деятельность. С тех пор Волков находится в запорожском СИЗО №10, а суд каждые два месяца продлевает срок ареста журналисту без реальных на то оснований.

В поддержку Волкова выступили многие организации, в том числе международные: Международный Красный крест, Международная организация по правам человека, правозащитная организация «Успiшна варта». 13 сентября ходатайство адвоката Волкова Светланы Новицкой о признании недопустимыми доказательствами двух томов производства из четырех было удовлетворено судом. Оставшиеся же «доказательства» опровергаются выводами 11 экспертиз Харьковского НИИ судебных экспертиз. Тем не менее украинское правосудие пока остается глухо к защитникам политзаключенного.