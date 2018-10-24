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Болтон: США пока не рассматривают вопрос введения новых санкций против РФ

Политика

Пока не рассматривают

Болтон: США пока не рассматривают вопрос введения новых санкций против РФ
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Баку, 24 октября 2018, 17:04 — REGNUM  Власти США в настоящее время не рассматривают введение новых санкций против Российской Федерации. Об этом сегодня, 24 октября, заявил на пресс-конференции в Баку советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон напомнил, что не так давно США уже ввели санкции против России в связи с делом Скрипалей. Это было в конце августа 2018 года.

Советник пояснил, что практика США такова, что вопрос о новых санкциях против России рассматривается по истечении шести месяцев.

«Санкции вводятся либо снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем вопрос введения дополнительных санкций против России», — сказал Болтон.

Стоит отметить, что накануне Болтон на пресс-конференции по итогам своего двухдневного визита в Москву также заявил, что США пока не рассматривают вопрос введения новых санкций против России.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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