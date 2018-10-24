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Победившая на выборах в Бутане партия ДПТ сформирует правительство

Политика

На третьих всеобщих выборах в Бутане побеждает партия ДПТ, которая и возглавит новое правительство страны

Тхимпху, 24 октября 2018, 18:41 — REGNUM  На третьих всеобщих выборах в парламент Бутана, завершившихся 18 октября победила Социально-демократическая партия Druk Nyamrup Tshogpa (ДНТ), получив 305 тысяч голосов.

ДНТ займет 30 из 47 мест в Национальной Ассамблеи Бутана и станет правящей партией до следующих выборов. Ее главный оппонент, Партия Мира и Процветания — «Druk Phuensum Tshogpa» (ДПТ) получила 17 мест и станет главной оппозиционной партией в стране.

Президент партии ДНТ доктор Лотай Тсхеринг займет пост премьер-министра страны.

По информации бутанского новостного агентства Bhutan Times, партия ДНТ победила в западных и южных районах страны, в то время как за партию ДПТ проголосовало большинство восточного населения Бутана.

Во время пресс-конференции президент партии ДНТ Лотай Тсхеринг поблагодарил избирателей за их поддержку, а также членов партии за победу «в сложной предвыборной гонке».

Напомним, что первичные выборы в Генеральную Ассамблею страны прошли в сентябре, на которых участвовало четыре партии.

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Зарубежная хроника
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