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Бывший премьер Пакистана Шариф предложил мир лидеру оппозиции Зардари

Политика

Лидер партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)», бывший премьер-министр Наваз Шариф написал лидеру партии «Пакистанская народная партия» Асифу Али Зардари письмо с предложением помириться

Исламабад, 24 октября 2018, 20:06 — REGNUM  Лидер партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)», бывший премьер-министр Наваз Шариф написал лидеру партии «Пакистанская народная партия» Асифу Али Зардари письмо с предложением помириться.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya, предложение означает возможность прекращения вражды между двумя самими видными оппозиционными лидерами Пакистана. В своем письме бывший премьер сообщил Зардари, что сожалеет о том, что в период его премьерства на известного политика и миллиардера было заведено уголовное дело.

Наваз Шариф предложил Асифу Али Зардари забыть вражду и выступить против общего врага — правящей партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») и премьер-министра Имран Хана.

Ранее лидер партии «Пакистанская народная партия» Асиф Али Зардари призвал все партии в парламенте объединиться и вынести вотум недоверия «некомпетентному правительству».

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Зарубежная хроника
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