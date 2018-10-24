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Премьер-министр Пакистана распорядился снизить цены на электричество

Политика

Премьер-министр Пакистана Имран Хан распорядился принять срочные меры, чтобы снизить высокие цены на электричество в стране

Исламабад, 24 октября 2018, 19:03 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан провел срочное правительственное совещание, в ходе которого отдал распоряжения предпринять безотлагательные шаги для понижения цен на электричество.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, меры включают борьбу с воровством электричества, предотвращение утечек на трансформаторах, а также разработку общего плана. В целях борьбы с воровством электричества будет создана специальная группа, которую возглавит главный министр провинции Панджаб. Участники также признали необходимость обновления трансформаторов — для этого разрабатывается отдельный план, который позволит сократить потери.

Главной нерешенной проблемой остается задолженность пакистанских поставщиков электроэнергии: общая сумма долга в секторе составляет 1,15 триллионов рупий (550 миллиардов рублей).

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Зарубежная хроника
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