Среда, 24 Октября 2018 года
18:51:36 МСК

В Танзании 104 человека обвинены в организации партизанского движения

Политика

Полиция Танзании развернула операцию против боевиков

Додома, 24 октября 2018, 17:51 — REGNUM  Полиция Танзании арестовала 104 боевика, подозреваемых в организации партизанских движений. Предположительно они планировали создать свою базу в Мозамбике, где за прошедший год в результате исламистских нападений уже было убито несколько человек.

По информации новостного издания VOA Swahili, глава полиции Танзании, генерал-майор Симон Сирро сообщил, что местная полиция развернула операцию, направленную против преступников, находящихся на востоке и юге страны. В ходе операции некоторые из подозреваемых были арестованы, часть была убита, другим же удалось скрыться. По словам Сирро, арестованные на допросе показали, что собирались добраться до Мозамбика, для того чтобы присоединиться к радикальным группировкам.

С октября прошлого года в провинции Кабо Дельгадо, Мозамбик, которая находится на границе с Танзанией, было произведено около 40 атак, в результате которых погибло более 100 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить