В Танзании 104 человека обвинены в организации партизанского движения

Додома, , 17:51 — REGNUM Полиция Танзании арестовала 104 боевика, подозреваемых в организации партизанских движений. Предположительно они планировали создать свою базу в Мозамбике, где за прошедший год в результате исламистских нападений уже было убито несколько человек.

По информации новостного издания VOA Swahili, глава полиции Танзании, генерал-майор Симон Сирро сообщил, что местная полиция развернула операцию, направленную против преступников, находящихся на востоке и юге страны. В ходе операции некоторые из подозреваемых были арестованы, часть была убита, другим же удалось скрыться. По словам Сирро, арестованные на допросе показали, что собирались добраться до Мозамбика, для того чтобы присоединиться к радикальным группировкам.

С октября прошлого года в провинции Кабо Дельгадо, Мозамбик, которая находится на границе с Танзанией, было произведено около 40 атак, в результате которых погибло более 100 человек.