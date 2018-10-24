Глава Чувашии призвал «освобождаться» от тренеров с лишним весом

Чебоксары, , 16:47 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев недоволен тем, что отдельные работники «не двигаются», «не хотят быть участниками государственной программы президента РФ по ведению здорового образа жизни» и имеют лишний вес. И высказал мнение, что «от них надо потихонечку освобождаться». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на этом он акцентировал внимание при обсуждении изменений в положение об оплате труда работников спортивных госучреждений.

На заседание правительства Чувашии, которое прошло сегодня, 24 октября, был вынесен проект постановления о внесении изменения в примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений республики, занятых в сфере физической культуры и спорта. Согласно релизу, спортсменам, спортсменам-инструкторам предлагается к размерам должностных окладов установить повышающий коэффициент за спортивное звание и спортивный разряд. Тренерскому составу предлагается установить выплаты стимулирующего характера за работу с инвалидами (20% должностного оклада), за работу в учреждениях, имеющих право использовать в своих наименованиях слово «олимпийский» (15% должностного оклада), а также за переход спортсмена на более высокий этап спортивной подготовки.

Врио министра физической культуры и спорта Чуваши Эльвира Матренина сообщила, что это даст возможность дополнительно простимулировать работников госучреждений.

«Уровень зарплаты увеличиваем, но надо начинать спрашивать с них. Отдельные ведь работать — работают, а не хотят быть участниками государственной программы президента Российской Федерации по ведению здорового образа жизни. Кто там с лишним весом, слишком. Есть медицинские параметры, соблюдая трудовое законодательство, от них надо потихонечку освобождаться. Потому что они не двигаются. И примера не показывают», — сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев, обратившись к министру здравоохранения с просьбой «оказать содействие, медицина за этим должна следить».

«По-другому начинаю оценивать, и к самому себе очень взыскательно подхожу. А к сотрудникам, которые на бюджетной основе, очень взыскательно буду подходить», — предупредил руководитель республики, пояснив, что это «к сведению для учёта всем должностным лицам, которые здесь».