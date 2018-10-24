Арабская коалиция в Йемене: дезертиры-хуситы будут в безопасност

Сана, , 18:44 — REGNUM 23 октября арабская коалиция во главе с Объединенными Арабскими Эмиратами и Королевством Саудовская Аравия обязалась обеспечить безопасную эвакуацию военных дезертиров из рядов хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», группы людей, лояльные бывшему президенту Йемена Али Абдалле Салеху, также будут спасены от наказаний, которые накладывают хуситы на дезертиров.

Официальный представитель коалиции полковник Турки аль-Малики отметил, что особое внимание ОАЭ и Саудовская Аравия уделят членам Всеобщего народного конгресса, куда входил бывший президент Салех, убитый хуситами.