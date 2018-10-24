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Арабская коалиция в Йемене: дезертиры-хуситы будут в безопасност

Политика

Арабская коалиция во главе с ОАЭ и Саудовской Аравией обеспечит безопасную эвакуацию военных дезертиров — хуситов из Саны

Сана, 24 октября 2018, 18:44 — REGNUM  23 октября арабская коалиция во главе с Объединенными Арабскими Эмиратами и Королевством Саудовская Аравия обязалась обеспечить безопасную эвакуацию военных дезертиров из рядов хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», группы людей, лояльные бывшему президенту Йемена Али Абдалле Салеху, также будут спасены от наказаний, которые накладывают хуситы на дезертиров.

Официальный представитель коалиции полковник Турки аль-Малики отметил, что особое внимание ОАЭ и Саудовская Аравия уделят членам Всеобщего народного конгресса, куда входил бывший президент Салех, убитый хуситами.

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Зарубежная хроника
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