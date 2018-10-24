В доме Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка обнаружена бомба

Нью-Йорк, США, , 16:45 — REGNUM В доме экс-президента США Билла Клинтона и его супруги, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка обнаружена бомба, передаёт 24 октября Associated Press.

По информации СМИ, найденное взрывное устройство похоже на то, что ранее поступило в дом миллиардера Джорджа Сороса.

Источники The New York Times сообщают, что бомба находилась в адресованном Клинтонам почтовом отправлении и была обнаружена работником, сортирующим почту. Подробности инцидента в настоящее время уточняются.

Напомним, 22 октября взрывное устройство было найдено в почтовом отправлении, предназначавшемся Джорджу Соросу. Обнаруживший опасный предмет служащий вызвал полицию, в результате инцидента никто не пострадал.