Верховный главнокомандующий Ливии провел встречу с военными города Бенгази

Триполи, , 17:54 — REGNUM 23 октября Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ливии Халифа Белкасим Хафтар провел встречу с военными командирами города Бенгази. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», центральной темой встречи стало развитие событий в военных зонах Ливии. Кроме того, Хафтар дал указания военным на будущее.

По информации «Аш-Шарк Аль-Аусат», Вооруженные силы Ливии проводят подготовку к масштабной военной операции в южных районах страны для восстановления контроля над этой территорией, захваченной ранее военизированными группировками, связанными с Суданом и Чадом.

«Аш-Шарк Аль-Аусат» не поясняет, какие именно Хафтар дал указания военным Бенгази.