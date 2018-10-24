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Верховный главнокомандующий Ливии провел встречу с военными города Бенгази

Политика

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ливии Халифа Белкасим Хафтар провел встречу с военным командованием города Бенгази

Триполи, 24 октября 2018, 17:54 — REGNUM  23 октября Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ливии Халифа Белкасим Хафтар провел встречу с военными командирами города Бенгази. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», центральной темой встречи стало развитие событий в военных зонах Ливии. Кроме того, Хафтар дал указания военным на будущее.

По информации «Аш-Шарк Аль-Аусат», Вооруженные силы Ливии проводят подготовку к масштабной военной операции в южных районах страны для восстановления контроля над этой территорией, захваченной ранее военизированными группировками, связанными с Суданом и Чадом.

«Аш-Шарк Аль-Аусат» не поясняет, какие именно Хафтар дал указания военным Бенгази.

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Зарубежная хроника
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