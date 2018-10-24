Президент Египта направил послание Эр-Рияду о своем видении сотрудничества

Каир, , 21:45 — REGNUM 23 октября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси написал послание королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду, в котором поделился своим видением двустороннего сотрудничества между странами. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», президент Египта предложил возможные пути налаживания координации по региональным вопросам, которые представляют взаимный интерес для обеих стран.

Послание от ас-Сиси в Эр-Рияд доставил министр иностранных дел Египта Самех Шукри во время своего визита в столицу Саудовской Аравии.

Ранее президент Египта обсудил с королем Саудовской Аравии последние достижения стран в различных сферах, включая обеспечение стабильности и безопасности в регионе.