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Президент Египта направил послание Эр-Рияду о своем видении сотрудничества

Политика

Президент Египта направил послание Саудовской Аравии о своем видении двустороннего сотрудничества между странами

Каир, 24 октября 2018, 21:45 — REGNUM  23 октября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси написал послание королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду, в котором поделился своим видением двустороннего сотрудничества между странами. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», президент Египта предложил возможные пути налаживания координации по региональным вопросам, которые представляют взаимный интерес для обеих стран.

Послание от ас-Сиси в Эр-Рияд доставил министр иностранных дел Египта Самех Шукри во время своего визита в столицу Саудовской Аравии.

Ранее президент Египта обсудил с королем Саудовской Аравии последние достижения стран в различных сферах, включая обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

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Зарубежная хроника
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