Советник президента США: Саудовская Аравия – наш ключевой партнер

Вашингтон, , 18:06 — REGNUM 23 октября старший советник президента США Джаред Кушнер заявил, что Королевство Саудовская Аравия является важным партнером и одним из ключевых союзников страны на Ближнем Востоке.

Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, Кушнер отметил, что Вашингтон все так же ждет неопровержимых фактов по делу саудовского журналиста Хашогги до того, как начнет делать выводы. США принимают во внимание факты, поступающие из разных источников с целью получения наиболее объективной картины.

Кушнер оценил серьезность намерений наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд и отметил, что его позиция достаточно ясна.