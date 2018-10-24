Среда, 24 Октября 2018 года
18:52:08 МСК

Советник президента США: Саудовская Аравия – наш ключевой партнер

Политика

Советник американского президента Джаред Кушнер заявил, что Саудовская Аравия является ключевым партнером США в регионе

Вашингтон, 24 октября 2018, 18:06 — REGNUM  23 октября старший советник президента США Джаред Кушнер заявил, что Королевство Саудовская Аравия является важным партнером и одним из ключевых союзников страны на Ближнем Востоке.

Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, Кушнер отметил, что Вашингтон все так же ждет неопровержимых фактов по делу саудовского журналиста Хашогги до того, как начнет делать выводы. США принимают во внимание факты, поступающие из разных источников с целью получения наиболее объективной картины.

Кушнер оценил серьезность намерений наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд и отметил, что его позиция достаточно ясна.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить