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Глава МИД Саудовской Аравии: мы продолжаем расследование дела Хашогги

Политика

Министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия подтвердил, что страна будет делать все возможное для завершения расследования по делу Хашогги

Глава МИД Саудовской Аравии: мы продолжаем расследование дела Хашогги
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Горе-сыщик

Эр-Рияд, 24 октября 2018, 17:35 — REGNUM  Министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Адель ибн Ахмед аль-Джубейр во время встречи со своим индонезийским коллегой подтвердил намерение страны сделать все возможное, чтобы завершить расследование по делу Хашогги.

Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, министр отметил, что королевство направило группу следователей в Турцию, чтобы провести следствие по делу Джамаля Хашогги, саудовского журналиста, который был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. По заверению аль-Джубейра, все причастные к убийству Хашогги, будут наказаны.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии также добавил, что в стране будут предприняты все меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.

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Зарубежная хроника
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