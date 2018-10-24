Кремль прокомментировал желание Трампа наращивать ядерный потенциал США

Москва, , 16:39 — REGNUM Заявление президента США Дональда Трампа о намерении наращивать ядерный потенциал свой страны фактически является объявлением намерения ввязаться в гонку вооружений. Об этом сегодня, 24 октября, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Это чрезвычайно опасное намерение, то есть это фактически декларирование намерений ввязаться в гонку вооружений, наращивание соответствующих потенциалов вооружений. Это сделает мир более опасным», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в подобных условиях Москва будет думать прежде всего о национальных интересах и вопросах национальной безопасности Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна намерена выйти из российско-американского договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как во-первых, Россия его якобы нарушает, а во-вторых, в современных реалиях он устарел.

Также Трамп заявил, что его страна будет бесконтрольно наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока Россия и Китай «не придут в себя», а уже потом, может быть, остановит этот рост и начнет разоружение.