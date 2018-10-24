«Ереван применит «весь инструментарий» при попытке Баку вступить в ЕАЭС»

Ереван, , 16:39 — REGNUM Армения готова применить весь имеющийся инструментарий, вытекающий из членства в ЕАЭС, если вопрос членства Азербайджана войдет в повестку. Об этом на традиционном брифинге сегодня, 24 октября заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя слова советника президент России Сергея Глазьева.

Представитель армянского МИД напомнила, что слова Глазьева уже прокомментировала член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина, отметив, что в повестке ЕАЭС нет вопроса о членстве Азербайджана. Помимо этого, в основополагающих документах ЕАЭС четко указано, что членом может стать государство, которое не действовало против Организации и ее членов, отметила Нагдалян.

«Если на повестку будет вынесен вопрос о членстве Азербайджана в ЕАЭС, Армения предпримет соответствующие шаги по всему вытекающему из членства в ЕАЭС инструментарию», — цитирует пресс-секретаря МИД Арминфо.

Ранее, 23 октября советник президента России Сергей Глазьев заявил, что двери ЕАЭС открыты для всех постсоветских стран. Он также выразил убеждение, что Евразийский экономический союз открыт для всех. По его убеждению, если бы ЕАЭС охватил все постсоветские государства, то конфликтов было бы на много меньше.

В 2017 году замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что Ереван будет приветствовать вступление Азербайджана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) или предоставление ему статуса наблюдателя, если Баку снимет блокаду Армении и прекратит враждебные действия.

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