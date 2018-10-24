Южнокорейские парламентарии посетили оспариваемые Японией острова

Токио, , 19:07 — REGNUM Группа южнокорейских парламентариев, состоящих из представителей правящей Демократической партии и оппозиционной партии «Корея», посетила острова Токто (по-японски Такэсима), оспариваемые Японией. Информацию подтвердил Ли Чан Ёль, председатель образовательного комитета национального собрания Республики Корея. По сообщению информационного агентства «Майнити Симбун», японское правительство по дипломатическим каналам призывало группу отказаться от посещений островов после аналогичного визита в мае 2017 года.

Глава комитета Ли Чан Ёль заявил, что цель визита — недопущение упоминания в учебниках об островах как о японской территории, а также распространение «правильного понимания истории».