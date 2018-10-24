Япония перестанет оказывать Китаю правительственную помощь

Токио, , 18:00 — REGNUM Япония оказывала КНР правительственную помощь в рамках ОПР (Официальная помощь развитию) в течение 40 лет. 23 октября японское правительство объявило, что приостанавливает помощь по причине того, что Китай и так уже вторая экономика мира и больше в ОПР не нуждается.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», правительство Японии также указывает на то, что в этом намерении нет никакого негативного подтекста — она просто хочет продвигать модель совершенно нового экономического сотрудничества со второй по величине экономикой мира.

«Судя по экономическому уровню Китая, наша помощь ему уже не нужна. Пора начинать новую эру взаимодействия», — заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно на пресс-конференции. Главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга тоже подчеркнул, что официальная помощь «выполнила свою роль» и помогла Китаю в экономическом развитии и технологиях.