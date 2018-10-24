В Севастополе задержан член Общественной палаты

Севастополь, , 16:32 — REGNUM Правоохранители задержали представителя Общественной палаты Севастополя по подозрению в мошенничестве. Об этом 24 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД по Севастополю.

«Представители управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ пресекли деятельность представителя Общественной палаты города. Подозреваемый сообщил заведомо ложные сведения о том, что может улучшить условия содержания под стражей гражданина, а также обеспечить беспрепятственное получение им посылок, передач и бандеролей. За свою «помощь» он потребовал 80 тысяч рублей, при передаче которых и был задержан», — отметили в УМВД.

Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 2 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. Также возбуждено уголовное дело управлением Следственного комитета РФ по Севастополю в отношении 53-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ).

«Установлено, что местный житель ради личного обогащения сообщил о том, что он, якобы используя свои связи, может улучшить условия содержания находящегося ФКУ СИЗО-1 УФСИН России Республики Крым и г. Севастополь за 80 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе СК.

Местные СМИ сообщают со ссылкой на свои источники, что речь может идти о главе комиссии по безопасности, общественным инициативам и антикоррупционной деятельности ОП Севастополя Анатолии Лаврике, который ранее был фигурантом другого уголовного дела о махинациях.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября по подозрению в получении взятки задержали крымского вице-премьера Виталия Нахлупина. По решению Басманного суда Москвы чиновника заключили под стражу на два месяца. Также были арестованы и. о. замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский и экс-первый зампред комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка.