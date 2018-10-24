Силы безопасности Афганистана ликвидировали 42 талибов*

Кабул, , 18:53 — REGNUM 23 октября официальные представители 201-го корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в результате ряда военных операций, организованных Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 42 боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, военная операция сил безопасности и обороны была проведена на территории провинций Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад), Нуристан (столица провинции — г. Парун), Кунар (столица провинции — г. Асадабад) и уезда Суроби провинции Кабул (столица провинции — г. Кабул).

Согласно вышеупомянутому заявлению, в ходе операции сил безопасности и обороны не менее 40 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения.

Официальные представители 201-го корпуса армии Афганистана добавили, что в ходе операции сотрудники сил безопасности и обороны изъяли у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколько десятков единиц оружия и несколько самодельных взрывных устройств.

Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на данный момент никак не прокомментировали данную информацию.