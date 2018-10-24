Всемирный банк выделит $ 403 миллиона Афганистану на образование

Кабул, , 17:47 — REGNUM В ходе выступления на пресс-конференции в Кабуле официальные представители правительства Афганистана заявили, что Всемирный банк пообещал выделить 403 миллиона Афганистану.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News» от 23 октября, большая часть часть выделенных средств — 298 миллионов долларов — будет потрачено на улучшение ситуации с образованием, остальные деньги будут направлены на развитие сельских районов.

Министр финансов Афганистана Мохаммад Хумайон Кайуми сказал, что в сфере высшего образования эти деньги позволят направлять студентов на прохождение магистерских программ, а также повысить качество предоставляемого государственными университетами образования.

Представитель Всемирного Банка в Афганистане Шубхам Чаудхури заявил, что организация поддерживает Афганистана через содействие его правительству и выделение дополнительных средств на реализацию различных проектов. Он также добавил, что инвестирование в будущие поколения позволит Афганистану победить бедность.

Министр образования Афганистана Мирвайс Балхи сообщил, что сейчас около 3,7 миллиона афганских детей лишены доступа к школьному образованию. По его мнению, проекты, реализованные на выделенные средства, изменят жизнь 7,3 миллиона детей.