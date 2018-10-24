Азию «лишили» Чёрного моря, Киев сам отрезал Крым и Донбасс: Радио REGNUM

Москва, 24 октября 2018, 17:00 — REGNUM
- Москва и Берлин обсудили планы выхода США из ДРСМД;
- Могерини назвала Чёрное море европейским;
- Анкара и Евросоюз проведут «Политический диалог»;
- Варшава видит в Москве угрозу «мирового масштаба»;
- На Украине считают, что Киев сам отрезал Крым и Донбасс.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 (время московское).
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Читайте ранее в этом сюжете: Токио требует от РФ вернуть Курилы, Киев поддерживает нацизм: Радио REGNUM