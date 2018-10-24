Профсоюз Дании раскритиковал проект реформы здравоохранения

Копенгаген, , 21:32 — REGNUM Председатель профсоюза муниципалитетов Дании Якоб Бундсгорд критически отозвался о рабочем проекте реформы здравоохранения. Он особо подчеркнул, что делегация большей ответственности муниципалитетам без их предварительного финансового уравнивания — идея, обреченная на провал. Об этом сообщает датское издательство Politiken.

Председатель профсоюза муниципалитетов Дании Якоб Бундсгорд заявил, что в существующем проекте реформы здравоохранения есть существенные недостатки, отметив, что правительство, имея своей целью сделать здравоохранение еще более доступным за счет делегации ряда обязательств на муниципальный уровень, не учло того факта, что разные муниципалитеты получают бюджетные средства на здравоохранение в разных объемах.

Такая реформа, по мнению Бундсгорда, способна нанести существенный удар по общему благосостоянию муниципалитетов, а потому невозможна без предварительного выравнивания объемов отчисляемых бюджетных средств в адрес муниципалитетов.