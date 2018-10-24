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Парламент Армении сделал первый шаг к роспуску: Пашинян не избран премьером

Политика

16 октября Пашинян по тактическим соображениям ушел в отставку, чтобы инициировать роспуск парламента и проведение в декабре досрочных парламентских выборов

Парламент Армении сделал первый шаг к роспуску: Пашинян не избран премьером
Иллюстрация: Стоп-кадр прямого эфира parliament.am
Табло голосования парламента Армении

Ереван, 24 октября 2018, 16:20 — REGNUM  Национальное собрание Армении не избрало на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна проголосовали 0 депутатов, 1 депутат проголосовал против, 11 — воздержались.

Три фракции — Республиканская партия Армении, «Царукян» и «Дашнакцутюн» — заявили, что не будут участвовать в голосовании, а фракция «Елк» заявила, что воздержится при голосовании.

16 октября Пашинян по тактическим соображениям ушел в отставку, чтобы инициировать роспуск парламента и проведение в декабре досрочных парламентских выборов.

«Мое выдвижение кандидатом на пост премьер-министра носит формальный характер. Я был выдвинут кандидатом не для того, чтобы меня избрали, а для того, чтобы меня не избрали. Следовательно, Национальное собрание не должно голосовать за меня», — выступая на сегодняшнем заседании парламента заявил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

«Смысл моего выдвижения состоит в том, чтобы исключить любую возможность спекуляций на тему легитимности предстоящих парламентских выборов, исключать любую правовую лазейку для предотвращения предстоящих выборов», — заявил Пашинян, подчеркнув, что вне всякого сомнения в декабре состоятся досрочные парламентские выборы.

Согласно конституции Армении, парламент может быть распущен только при условии, что в течение двух недель он дважды не сможет избрать нового премьер-министра.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Армении обсуждает неизбрание Пашиняна на пост премьера

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Внеочередные парламентские выборы в Армении
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