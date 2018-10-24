Подготовка наступления сирийской армии в Идлибе идет полным ходом

Дамаск, , 16:16 — REGNUM Иранское агентство Fars-News сообщает о подготовке Сирийской арабской армией нового наступления в провинции Идлиб. Агентство ссылается на свой источник информации среди сирийских военных.

Причина подготовки нового крупномасштабного наступления в том, что радикальные исламистские группировки не выполнили Сочинское соглашение и не вышли из демилитаризованной зоны. Более того, боевики проводят укрепление своих позиций, демонстрируя тем самым, что готовятся к обороне. Кроме этого, сирийской разведкой обнаружено тяжелое вооружение на территории буферной зоны.

Информацию о том, что Турция не смогла убедить террористические группы выйти из демилитаризованной зоны, подтверждает и Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). Она сообщила об этом 21 октября

Fars-News также обращает внимание на тот факт, что исламисты проводят регулярные атаки и обстрелы позиций сирийской армии и районов проживания гражданского населения. Сирийская арабская армия, в свою очередь, подтягивает к линии соприкосновения тяжелое вооружение и живую силу.

По мнению военных экспертов, не стоит ожидать начала крупномасштабных действий со стороны сирийских военных ранее окончания четырехсторонней встречи России, Турции, Германии и Франции, которая запланирована на 27 октября.