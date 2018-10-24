Правительство Эфиопии подписало мирный договор с повстанцами Огадена

Аддис-Абеба, , 18:08 — REGNUM Правительство Эфиопии и руководства Национального фронта освобождения Огадена заключили мирную сделку, в результате которой Фронт был исключен из списка запрещенных организаций страны и стал действовать в качестве оппозиционной общественной организации в рамках закона. Об этом сообщило 23 октября эфиопское новостное агентство Ethiopian Satellite.

В соглашении говорится, что обе стороны прекратят военные действия и что НФОО будет «выполнять свои политические обязательства мирными средствами». Правительство и руководство Фронта также в настоящее время образуют совместный комитет для обсуждения коренных причин конфликта.

Напомним, что руководство НФОО взяло курс на отделение Сомалийского региона, также известного как штат Огаден, от Эфиопии еще в 1984 году. В 2007 году эфиопские вооруженные силы начали широкомасштабное наступление на группировку после того, как повстанцы убили 74 человека в результате нападения на совместное эфиопо-китайское предприятие.